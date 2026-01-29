Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона

Фото: A-One

Кинокомпании A-One и «Веста» опубликовали дублированный трейлер фильма Франсуа Озона «Посторонний — экранизации одноименного романа Альбера Камю. Картина выйдет в российских прокат 5 марта.

В главных ролях ― Бенжамен Вуазен («Лето 85-го», «Поехали!»), Ребекка Мардер («Мое преступление», «Жизнь на повторе»), Сванн Арло («Анатомия падения», «По воле божьей») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).

Вуазен играет француза Мерсо, живущего в Алжире в 1930-х годах. Апатия и безразличие героя к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде. В центре расследования окажется не только преступление, но и личность Мерсо. 

Фильм снят в черно-белой палитре на французском языке. Съемки походили в Марокко. 

Видео: A-One

В основе ленты ― дебютный роман Альбера Камю «Посторонний» 1942 года. В книге поднимаются темы человеческой жестокости, экзистенциализма и постколониализма. Роман считается одним из самых известных произведений французской литературы и переведен на 75 языков.

Озон отмечал, что экранизация «Постороннего» показалась ему «отличным способом затронуть экзистенциальные и социальные вопросы» и одновременно «привлечь современную аудиторию». Стилистически режиссер стремился «к форме абстракции, странности и дистанцирования», сосредотачиваясь на «деталях, вставках, взглядах и крупных планах объектов». 

Посторонний
Драма / с 21 февраля
Подробнее на Афише
