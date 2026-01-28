Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»

Кадр: Great American Films Limited Partnership

Американская актриса Дженнифер Грей, известная по фильму «Грязные танцы», снимется в сиквеле культовой картины.Об этом написал New York Post.

Продолжение ленты выпустит студия Lionsgate. Она подтвердила, что Грей будет исполнительным продюсером проекта, а также исполнит в нем одну из ролей.

«Роль Бэйби занимает особое место в моём сердце, как и в сердцах множества поклонников на протяжении всех этих лет. Я долго размышляла о том, где могла бы оказаться моя героиня спустя годы и какой стала бы ее жизнь», — сказала Грей.

Изначально планировалось, что Джонатан Левин будет режиссером фильма, но теперь его место займет другой кинематографист. Кто именно это будет, пока не известно. Сценарий сиквела напишет шоураннер «Умираю, как хочу секса» Ким Розенсток.

Левин станет продюсером продолжения «Грязных танцев». Над фильмом также поработают Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Съемки запланированы на конец 2026 года.

«„Грязные танцы“ — это тот редкий фильм, который остаётся таким же эмоциональным, волнующим и бунтарским сегодня, как и в год выхода. Работать с Дженнифер Грей и Lionsgate над сиквелом — настоящая радость для нас с Брэдом. Мы счастливы вернуться в пансионат Келлермана для еще одного танца», — отметила Джейкобсон.

Фильм «Грязные танцы» вышел на экраны в 1987 году. Главные роли в нем исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Лента рассказала о знакомстве молодых людей из разных прослоек общества на горном курорте.

