Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов

Фото: 20th Century Studios

Режиссер Сэм Рейми поделился профессиональным секретом создания идеальной фальшивой крови во время пресс-тура своего нового хоррор-фильма «На помощь!», премьера которого состоится 30 января.

«Хорошая густая смесь из карамельного сиропа, красного пищевого красителя, немного синего, чтобы придать ей вид не насыщенной кислородом крови, и чуть-чуть кофе для темного оттенка… Не хочу хвастаться, но, эй, я здесь, я знаю, как разбрасывать кровь», — сказал Рейми.

Видео: @DiscussingFilm

«На помощь!» уже стала самой высокооцененной работой режиссера на Rotten Tomatoes, получив рейтинг 94%. Проект называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы».

Сюжет фильма разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо, намеренно исключает ее из рабочих процессов.

Однако их динамика резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове. Выжить удается только им двоим. Оказывается, что Линда обладает серьезными навыками выживания в дикой природе, и теперь она единственный шанс Брэдли остаться в живых.

Первый вариант сценария был написан Марком Свифтом и Дэмианом Шенноном — авторами ребута хоррора «Пятница, 13-е». Над второй и окончательной версией работал дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса из «Тихого места».

