Кристен Риттер в роли Джессики Джонс в тизере-трейлере «Сорвиголовы»

В тизере, снятом под песню Дональда Гловера «Lithonia», показано, как циничный частный детектив с суперсилой объединяется с Мэттом Мердоком (Чарли Кокс) для борьбы с криминальной империей Кингпина, который теперь, как мэр Нью-Йорка, стал еще опаснее. «Надеюсь, ты можешь ходить, потому что я тебя не понесу», — говорит Джонс раненому Сорвиголове.

