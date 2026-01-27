Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»

Режиссером выступил Александр Котт, известный по фильмам «Брестская крепость» и «Северный полюс». «В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю», — поделился Котт.