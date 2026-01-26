Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май

Фото: jamescameronofficial

Премьеру концертного фильма Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)» перенесли на май. Релиз состоится 8 мая, cообщил Deadline.

Изначально картина должна была стартовать в кинопрокате 20 марта одновременно с научно-фантастической лентой «Проект „Аве Мария“». Теперь она выйдет на одной неделе с «Мортал Комбат 2».

Айлиш срежиссировала фильм вместе с создателем «Титаника» и «Аватара» Джеймсом Кэмероном. По словам Кэмерона, релиз отложили, чтобы доработать проект — и это «стоит того», подчеркнул режиссер.

«Мы дорабатываем монтаж, внедряем новые захватывающие 3D-технологии и добавляем специальные закулисные материалы, которые, как мы знаем, вам понравятся», — написал он в соцсетях.

Фильм расскажет о масштабных гастролях, которые Айлиш провела в поддержку альбома «Hit Me Hard and Soft». Тур, уже седьмой для артистки, прошел с 29 сентября 2024 по 23 ноября 2025 года. В рамках него Билли дала 106 концертов.

Трейлер ленты появился в сети в декабре. Он продемонстрировал, как эмоционально певица реагировала на отсутствие в туре ее брата и продюсера Финнеаса.

