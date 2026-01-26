Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»

Стриминговые сервисы Okko и Start опубликовали первый трейлер сериала «Время счастливых». Релиз проекта запланирован на март.
По сюжету молодая пара — Марина (Ольга Лерман) и Иван (Тихон Жизневский) — создает семью: они женятся, у них рождается трое детей, и они переезжают в собственную квартиру. Затем рушится Советский Союз — и некогда перспективный ученый Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, а Марине приходится искать заработок на рынке.
Помимо Жизневского и Лерман в сериале сыграли Евгения Леонова («Опасная близость») и Вадим Соснин («Молот ведьм»). Режиссером выступил Илья Силаев («Хутор»). Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов.
Среди недавних проектов Тихона Жизневского — сериал «Майор Гром: Игра против правил». В нем действие разворачивается на улицах альтернативного Петербурга, столкнувшегося с новым нашествием суперзлодеев. Знаменитый страж порядка майор Игорь Гром вступает в противоборство с таинственным Призраком, который грозится уничтожить город, если полицейский не уйдет в отставку. Майор Гром отказывается и вступает в опасную игру, где на кону — жизни обычных горожан.