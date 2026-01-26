Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне

Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»

Фото: Okko, Start

Стриминговые сервисы Okko и Start опубликовали первый трейлер сериала «Время счастливых». Релиз проекта запланирован на март.

По сюжету молодая пара — Марина (Ольга Лерман) и Иван (Тихон Жизневский) — создает семью: они женятся, у них рождается трое детей, и они переезжают в собственную квартиру. Затем рушится Советский Союз — и некогда перспективный ученый Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, а Марине приходится искать заработок на рынке.

Помимо Жизневского и Лерман в сериале сыграли Евгения Леонова («Опасная близость») и Вадим Соснин («Молот ведьм»). Режиссером выступил Илья Силаев («Хутор»). Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов.

Видео: Okko, Start

Среди недавних проектов Тихона Жизневского — сериал «Майор Гром: Игра против правил». В нем действие разворачивается на улицах альтернативного Петербурга, столкнувшегося с новым нашествием суперзлодеев. Знаменитый страж порядка майор Игорь Гром вступает в противоборство с таинственным Призраком, который грозится уничтожить город, если полицейский не уйдет в отставку. Майор Гром отказывается и вступает в опасную игру, где на кону — жизни обычных горожан.

Расскажите друзьям