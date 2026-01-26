Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям

Соответствующий законопроект должен быть внесен в Государственную думу до конца весенней сессии 2026 года. Инициатива направлена на сокращение коммерческого набора по гуманитарным и экономическим направлениям, которые, по мнению властей, не пользуются достаточным спросом на рынке труда, и перенаправить абитуриентов в сферу рабочих, инженерных и медицинских специальностей, где наблюдается острый кадровый дефицит.