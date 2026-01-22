Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года

Олимпийский комитет РФ зарегистрировал единый талисман сборной России. Им стал бурый мишка с медалью на груди, созданный на основе официального маскота 1980 года. По данным ТАСС, он будет использоваться национальной сборной на Олимпийских играх-2026 в Италии.
Заявку подали в июле 2025 года, но Роспатент принял положительное решение о регистрации только в январе. В декабре прототип нового олимпийского мишки презентовал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Он выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — говорил Дегтярев.
Автором талисмана 1980 года был иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. В итоге победу одержал эскиз 42-летнего Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам.
В апреле 2019 года в качестве талисманов национальной команды представили мишку-неваляшку и шапко-кота. Дизайн персонажей разработала дизайн-студия Артемия Лебедева.
Олимпиада пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.