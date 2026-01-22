Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал на подкасте «In Depth with Graham Besinger», почему переехал из США в Новую Зеландию. Об этом пишет New York Post.



Кэмерон официально стал гражданином Новой Зеландии в августе 2025 года. По его словам, он «просто по-настоящему влюбился» в эту страну и ее народ, когда впервые посетил ее в 1994 году. В 2011 году режиссер купил ферму в Новой Зеландии. Кэмерон, его жена Сьюзи Эмис и трое их детей провели значительное время, курсируя между США и Новой Зеландией в период с 2011 по 2020 год, когда началась пандемия COVID-19.



После этого они с Эмис решили остаться в Новой Зеландии из-за того, как эта страна отреагировала на пандемию в отличие от США. «Новая Зеландия полностью уничтожила вирус», — сказал кинематографист. «Вот почему я люблю Новую Зеландию. Люди там по большей части в здравом уме, в отличие от Соединенных Штатов, где уровень вакцинации составлял 62%», — добавил он.



Далее Кэмерон похвалил новозеландскую науку и предположил, что США развалятся, если произойдет еще одна пандемия. По его словам, это место, «где все вцепляются друг другу в глотки, крайне поляризованы и отворачиваются от науки».