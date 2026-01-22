В 2026 году сеть ресторанов «Теремок» запустит барные форматы. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель и управляющий «Теремка» Михаил Гончаров, пишет издание Sostav.



В их меню будут редкие сорта чая, спешелти-кофе, моктейли, милкшейки, фирменные лимонады, а также авторские коктейли от «Теремка» — например, со вкусом бородинского хлеба или питного меда. Кроме того, в ассортимент добавят алкогольные напитки.



Как пишет Sostav, в прошлом году «Теремок» развивал формат ресторанов с посадочным залом, обновленными интерьерами и мебелью. Оборот компании тогда вырос на 17,3% по сравнению с 2024 годом, до 25,04 млрд руб. За год было открыто 15 новых ресторанов. Всего у сети сейчас 349 заведений в Москве, Петербурге и Краснодаре.



Недавно «Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве, на Малой Пироговской, 17. Cервис рассчитан на самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке.