Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ― новый амбассадор Gucci. Модный дом опубликовал в соцсетях видео со спортсменкой в образе Primadonna из дебютной коллекции Демны Гвасалии, который стал новым креативным директором бренда в марте 2025 года.

«Добро пожаловать в семью Gucci, Арина», ― написал бренд под роликом.
 

Видео: @gucci

Gucci ― один из самых дорогих и известных брендов в мире. С ним сотрудничают многие знаменитости, например, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и участник южнокорейской музыкальной группы Stray Kids Ли Ноу.

В 2024 году Женская теннисная ассоциация (WTA) признала 27-летнюю Соболенко первой ракеткой мира. В сентябре теннисистка второй год подряд выиграла US Open.  В ноябре спортсменка установила новый рекорд WTA по призовым за один сезон. За 2025 год Соболенко заработала более 15 млн долларов за результаты на корте.

Накануне финала в Эр-Рияде белорусская теннисистка призналась, что деньги ― не ее главный стимул: «Я просто очень люблю этот спорт. Мне нравится бороться, нравится испытывать себя на пределе. Ну и конечно, когда побеждаешь, думаешь: „О, неплохой чек получился“. Но во время матча это никогда не приходит в голову… Хотя чек действительно неплохой».

Расскажите друзьям