Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон

По словам Рурк, Ундина — «первозданная опасная женщина», чей образ веками очаровывал, соблазнял и возмущал читателей. Режиссер призналась, что во время работы над адаптацией представляла в этой роли именно Сидни.

Суини выступила не только исполнительницей главной роли, но и продюсером. В продюсерской команде также — Чарльз Финч (Rabbit’s Foot Films) и Элисон Оуэн (Monumental Pictures).