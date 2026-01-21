Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа «Ночное наблюдение» Трейси Сьерры

Картина расскажет о матери, которая во время зимней бури обнаруживает в своем доме незнакомца. Обычный вечер превращается в отчаянную борьбу за выживание. Защищая детей, героиня оказывается втянута в пугающую игру. Ей предстоит усомниться не только в личности незваного гостя, но и в его истинных мотивах.