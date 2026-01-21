Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей

Опрос, проведенный группой «Патриотические миллионеры», выступающей за повышение налогов для сверхбогатых, показал, что 77% миллионеров из стран G20 считают, что чрезвычайно богатые люди покупают политическое влияние. В опросе участвовали 3900 человек из стран G20, владеющих активами на сумму более 1 млн долларов (за исключением недвижимости). Более 60% из них уверены, что чрезмерное богатство представляет угрозу для демократии. Две трети поддержали повышение налогов для сверхбогатых с целью инвестирования в государственные услуги, и лишь 17% выступили против.