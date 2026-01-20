«Иллюзия обмана 3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах

Фильм «Иллюзия обмана 3» появился в российских онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» спустя несколько дней после цифрового релиза на зарубежных площадках.
Лента вышла в российский прокат в 2025 году и собрала 1,9 млрд рублей, что сделало ее одним из самых успешных фильмов года. Кроме того, «Иллюзия обмана 3» стала самым кассовым голливудским проектом года в России.
К главным ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль», «Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дейв Франко («Мачо и ботан», «Клиника»), Айла Фишер («Под покровом ночи», «Великий Гэтсби») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).
В третьей части четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начинает работать с молодыми фокусниками и затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший картины «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд».
Сейчас Lionsgate разрабатывает четвертый фильм «Иллюзия обмана». Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.