Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники

Фото: Jetform Europe/Flickr

В новогодние праздники россияне потратили больше всего денег на массажное кресло, крупные закупки кофе и препараты, поддерживающие нервную систему. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Контур-Маркета».

Москвич купил массажное кресло за 420 тыс. рублей — это стало самой крупной одноразовой покупкой в России. Житель Ростовской области приобрел сразу несколько упаковок кофе на 390 тыс. рублей. В Новосибирской области один человек заплатил за антистрессовое какао-латте с рейши для поддержки нервной системы 350 тыс. рублей.

Среди предметов одежды, которые жители России купили на каникулах, самой дорогой стала женская шуба за 211 тыс. рублей, которую приобрели в Новосибирской области. На втором месте оказался пуховик за 183 тыс. рублей в Новосибирске и женское пальто в Москве за 160 тыс. рублей.

«В основном покупательские предпочтения в новогодние праздники были действительно полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом», — отметили аналитики.

Ранее в Дептрансе рассказали, какие вещи забывали пассажиры московского метро в новогодние праздники. В числе находок — праздничная одежда для кошки, карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, набор для гадания на кофейной гуще, 7 игрушечных гномов и 1 снеговик.

