Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Фото: Центр 800

За Нижним Новгородом официально закрепили бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Товарные знаки уже внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО «Центр 800».

По словам главы региона, «100% настоящая Россия» ― это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как «город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется Россия». «Столица закатов» ― природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря жителям.

«Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня "Столица закатов" ― это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города», ― сказал Никитин.

В 2023 году Нижний признали молодежной столицей России. Туда съезжаются поклонники оперы, ценители совриска и авангарда, а еще любители регаты, джина и прогулок. Чем заняться в городе на Волге, можно прочитать в гиде «Афиши Daily».

