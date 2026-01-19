Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения

Актер Стивен Грэм, известный по сериалу «Переходный возраст», потерял статуэтку «Золотой глобус» всего через несколько часов после того, как получил ее. Об этом он поделился в шоу Capital Breakfast, написал Independent.
Грэм рассказал, что сразу после церемонии вручения наград отправился из Лос-Анджелеса в Испанию. Там у актера были назначены съемки. Багаж артиста по ошибке забыли в США.
Грэм вспомнил, что у него было всего 35 минут, чтобы успеть на самолет во время пересадки в Атланте. Его самого спешно отвезли к борту на машине, а вот чемодан доставить не успели.
Ведуший программы Джордан Норт поинтересовался у Грэма, что находилось в его багаже. «Мои носки, мои штаны, моя зубная щетка… и „Золотой глобус“», — ответил актер.
Грэм отметил, что не положил награду в ручную кладь, поскольку она тяжелая. К счастью, потерянный чемодан позднее нашли. Через два дня он воссоединился с владельцем.