Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем

Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип

Фото: Universal Pictures

Стеллан Скарсгорд рассказал, что команда франшизы «Мамма Миа!» активно ищет способ воскресить персонаж Мерил Стрип — Донну Шеридан — для потенциальной третьей части фильма.

«Ее можно вернуть с того света. В кино любого можно вернуть, а в кино она фантастична», — заявил актер, добавив, что над этим «работает много людей».

В сиквеле-приквеле 2018 года «Мамма Миа! 2» героиня Стрип умерла за кадром, что не оставило бы шансов на возвращение в реалистичном сюжете, но для музыкальной фантазии, по мнению Скарсгорда, нет невозможного.

Слухи о третьем фильме начались с 2020 года, когда продюсер Джуди Креймер подтвердила, что изначально планировалась трилогия. Интерес к проекту проявляют и другие звезды оригинального состава. Кристина Барански и Пирс Броснан ранее сообщали о встречах с Креймер для обсуждения идей.

В прошлом году в СМИ активно обсуждалось возможное участие в проекте молодых звезд — певицы Сабрины Карпентер и актрисы Сидни Суини. Сама Аманда Сейфрид, играющая дочь Донны Софи, публично поддерживала эту идею.

Расскажите друзьям