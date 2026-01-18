Студия Marvel представила новый тизер сериала «Чудо-человек с Яхьей Абдул-Матином II. Премьера шоу, состоящего из 8 эпизодов, состоится 27 января 2026 года на Disney+.
В актерский состав сериала также вошли Эд Харрис («Мир Дикого Запада»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Ариан Моайед («Человек-паук: Нет пути домой») и Лорен Глейзер («Исчезнувшая»). В центре сюжета — голливудский актер Саймон Уильямс, который становится Чудо-человеком, а позднее и членом команды Мстителей.
В новом тизере агент отдела по борьбе с последствиями терактов П. Клири (Ариан Моайед) спрашивает Тревора Слэттери (Бен Кингсли) о Саймоне Уильямсе (Яхья Абдул-Матин II). Клири считает, что у Саймона есть сверхспособности и он может представлять угрозу.
«Чудо-человек» стал третьим проектом режиссера Дестина Дэниела Креттона в Marvel после «Шан-Чи и легенды десяти колец» и мультсериала «Человек-паук: Новый день». Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»), а сценаристом стал Эндрю Гест. Сам персонаж Чудо-человека появился в комиксах Marvel еще в 1964 году. В начале января Disney+ представил полноценный трейлер шоу.