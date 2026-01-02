Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II

Disney+ представил полноценный трейлер сериала «Чудо-человек». Его премьера состоится 27 января 2026 года.
Проект станет дебютом в КВМ для актера Яхьи Абдул-Матина II в роли супергероя Симона Уильямса. В трейлере показано, как Симон, обладающий суперспособностями, пытается пройти кастинг на роль в ребуте супергеройской франшизы, скрывая свои настоящие силы.
В сериале также появится сэр Бен Кингсли, вновь исполняющий роль эксцентричного актера Тревора Слаттери, знакомого зрителям по фильмам о Железном человеке.
Это первое появление персонажа Чудо-человека в живом действии в рамках КВМ. Пока неизвестно, где еще появится герой после своего сольного сериала.
«Чудо-человек» станет третьим проектом режиссера Дестина Дэниела Креттона в Marvel после «Шан-Чи и легенды десяти колец» и мультсериала «Человек-паук: Новый день».