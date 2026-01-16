Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий

В Приморье отловили троих тигров с начала года
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени

Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер российский кинооператор Анатолий Заболоцкий, известный по работе над фильмами «Калина красная» и «Печки-лавочки». О его уходе сообщил Союз кинематографистов России.

Заболоцкому было 90 лет. Он был заслуженным деятелем искусств БССР и РСФСР, а также заслуженным деятелем искусств Хакасии. В его фильмографии — 15 художественных и 8 документальных кинопрокатов.

Заболоцкий работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Он снял «Альпийскую балладу», «Через кладбище», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие ленты.

Кроме того, кинематографист работал как актер. Его можно увидеть в «Печках-лавочках» и «Слове для защиты». Документальная картина «Слово матери» снята Заболоцким в качестве режиссера и сценариста.

