Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий

Умер российский кинооператор Анатолий Заболоцкий, известный по работе над фильмами «Калина красная» и «Печки-лавочки». О его уходе сообщил Союз кинематографистов России.
Заболоцкому было 90 лет. Он был заслуженным деятелем искусств БССР и РСФСР, а также заслуженным деятелем искусств Хакасии. В его фильмографии — 15 художественных и 8 документальных кинопрокатов.
Заболоцкий работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Он снял «Альпийскую балладу», «Через кладбище», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие ленты.
Кроме того, кинематографист работал как актер. Его можно увидеть в «Печках-лавочках» и «Слове для защиты». Документальная картина «Слово матери» снята Заболоцким в качестве режиссера и сценариста.