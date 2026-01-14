Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Блеф», в котором снялись Приянка Чопра Джонас и Карл Урбан. Проект выйдет на стриминговом сервисе 25 февраля.
Чопра сыграла в картине бывшую пиратку, которая покончила с морскими приключениями и обзавелась семья. Однако прошлое однажды начинает преследовать ее, и тогда героиня вспоминает обо всех своих умениях.
Видео: Prime Video/YouTube
Она дает отпор морским разбойникам, которые мечтают поквитаться с ней, и бросается в бега. Женщине приходится скрываться от экс-возлюбленного и его команды и защищать не подозревавших о ее прошлом детей.
Действие ленты разворачивается на Карибах в конце XIX века. Режиссером фильма выступил Фрэнк Э. Флауэрс. Продюсерами «Блефа» стали братья Руссо.