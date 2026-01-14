Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмиена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»

Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат

Фото: «Арт-Эрия»

Фильм «День рождения Сидни Люмета» ― дебют российского режиссера Рауля Гейдарова ― выйдет в прокат 29 января. Показы будут проходить эксклюзивно в сети кинотеатров «Каро». 

«Нас воодушевил прием картины на множестве российских кинофестивалей и премий («Окно в Европу», «Будем жить», «Сталкер» и другие) и мы рады, что фильм о любви к кино, созданный с такой нежностью, выйдет к широкому зрителю», ― сообщили в киностудии «Рок».

В центре сюжета ― семнадцатилетний грузин Дато, который живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться, он не отступает от главной мечты ― стать режиссером. Поворотным моментом и вдохновением для Дато становится знаменитый фильм о справедливости и человеческой доброте режиссера Сидни Люмета, чей день рождения совпадает с его собственным.

«День рождения Сидни Люмета» взял Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу-2025». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев включил его в список лучших российских фильмов года. 

День рождения Сидни Люмета
Драма / с 29 января
