Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон озвучил теннисного судью в фильме «Марти Великолепный». Об этом в интервью Variety сообщил режиссер проекта Джош Сафди. Премьера картины в России назначена на 15 января, завтра.
«Никто этого не знает, но этот голос — комментатора, судьи — это Паттинсон. Это как пасхалка. Никто об этом не знает… Он пришел посмотреть некоторые материалы, и я такой: „Я не знаю ни одного британца [для озвучки комментариев в полуфинале British Open]“. Так что он судья», — сказал Сафди.
Он уже работал с Паттинсоном: актер исполнил одну из главных ролей в картине «Хорошее время», снятую Джошем Сафди совместно с братом Бенни. «Марти Великолепный» — первый сольный проект Джоша с 2008 года.
Образ Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.
Фильм показал самый кассовый старт в истории A24: за первые пять дней проката в США он заработал 28,3 млн долларов. При этом «Марти Великолепный» также самый дорогой проект киностудии. Его бюджет составляет 60–70 млн долларов.