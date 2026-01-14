Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон

«Никто этого не знает, но этот голос — комментатора, судьи — это Паттинсон. Это как пасхалка. Никто об этом не знает… Он пришел посмотреть некоторые материалы, и я такой: „Я не знаю ни одного британца [для озвучки комментариев в полуфинале British Open]“. Так что он судья», — сказал Сафди.