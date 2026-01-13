В «Художественном» в январе будут отмечать столетие «Броненосца „Потемкина“» Сергея Эйзенштейна

Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей

В «Художественном» в январе будут отмечать столетие «Броненосца „Потемкина“» Сергея Эйзенштейна

Фото: предоставлено пресс-службой

В московском кинотеатре «Художественный» в январе будут отмечать 100-летний юбилей легендарной картины «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

18 января в «Художественном» вновь покажут знаковую киноработу, которую считают одним из лучших фильмов всех времен. Зрители увидят версию 1976 года, восстановленную на киностудии «Мосфильм» под руководством Дмитрия Васильева, Сергея Юткевича и Наума Клеймана.

После этого в кинотеатре проведут серию других мероприятий, приуроченных к 128-летию Эйзенштейна. Они будут проходить вплоть до весны.

«В „Художественном“ мы покажем еще несколько фильмов Сергея Эйзенштейна. Каждый из них — выдающийся пример социалистического авангардизма и кинематографической выразительности, обновившей язык кино и до сих пор изучаемой во всех киношколах мира», — прокомментировал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

22 января, к примеру, гости кинотеатра смогут посмотреть фильм «Стачка» 1924 года — первую полнометражную работу кинематографиста о забастовке, начавшейся с самоубийства рабочего. Перед показом ленты пройдет встреча с режиссером Алексеем Германом-младшим, который сейчас работает над фильмом «Эйзенштейн».

Полный перечень событий, посвященных Эйзенштейну, пока не опубликован. Обновления будут появляться на сайте «Художественного» и в соцсетях.

Расскажите друзьям