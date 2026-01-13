Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

«Афиша» и «Зарядье» при поддержке Сбера провели серию культурных мероприятий
Кит Харрингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе

Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

Фото: «Экспонента фильм»

«Экспонента фильм» поделилась с «Афишей Daily» трейлером романтической комедии «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. В российский прокат фильм выйдет 12 февраля.

3 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдет зрительская премьера картины. После показа состоится разговор с актерами и съемочной группой. Модератором выступит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.

В краснодарском «Каро 8 Галерея» фильм представит киновед Кира Кац. Билеты на премьерные сеансы уже доступны на «Афише».

Видео: «Экспонента фильм»

«Счастлив, когда ты нет» рассказывает о Евгении и Евгении ― обладателях одинаковых имен, непростых характеров и сложностей в личной жизни. Их случайная встреча на вечеринке начинается с взаимной антипатии, но неожиданно приводит к ночи вместе, после которой все становится еще сложнее.

В главных ролях ― Саша Бортич («Я худею», «Холоп») и Гоша Токаев («Пара из будущего», «Лада Голд»).

«Мне кажется, что наш фильм — это какое‑то новое поколение ромкомов. Мы выходим на День святого Валентина, и мне кажется, этот фильм с одинаковым удовольствием могут посмотреть и те, у кого в отношениях все хорошо, и те, у кого разбито сердце», ― отметила Бортич.

Премьера «Счастлив, когда ты нет» состоялась на кинофестивале «Короче», где фильм взял Гран-при конкурса дебютного полнометражного кино. На днях лента также вошла в шорт-лист премии кинокритиков «Белый слон-2025». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев включал «Счастлив, когда ты нет» в список лучших российских фильмов 2025 года.

