В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней

14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале

В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней

Фото: Diego San/Unsplash

К 2030 году в России могут начать трансплантацию органов пациентам от генетически модифицированных свиней. Об этом сообщил руководитель проекта, гендиректор компании «М-Геномика» в Новосибирске Эдуард Чуйко.

В первый год проект способен обеспечить около 200 почек людям для операции. Такие хирургические вмешательства планируют включить в программу ОМС. В дальнейшем разработку хотят адаптировать для сердца, поджелудочной железы и печени.

Компания «М-Геномика» реализует проект вместе с клиникой Мешалкина и командой специалистов из Института цитологии и генетики СО РАН, которые в феврале 2025 года впервые в России вырастили поросенка методом ЭКО.

Генномодифицированных свиней будут выращивать в стерильных условиях, под постоянным медицинским контролем, чтобы обеспечить наилучшее качество органов для трансплантации.

Это будет первый проект подобного рода в стране. Он должен решить критическую проблему дефицита донорских органов.

По словам Чуйко, Россия отстает от мировых лидеров в этой отрасли, но при наличии необходимого финансирования за три-четыре года можно «достичь результата и найти оптимальное решение».

Полный цикл до получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет примерно 12 лет. Из них около восьми потребуется на доклинические и клинические испытания.

Сейчас пересадка органов генномодифицированных свиней людям ― это экспериментальная медицина, а счет проведенным операциям идет на единицы. В ноябре 2025 года в США началось первое клиническое исследование генно-редактированных свиных почек на небольшой группе добровольцев с ее возможным расширением.

Расскажите друзьям
Теги:
РАН