В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца

Фото: Rawpixel/Freepik

Врачи НИКИО им. Свержевского в Москве провели уникальную операцию мужчине, который слышал движение собственных глаз и работу сердца и кишечника из-за синдрома Минора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Это редкое заболевание внутреннего уха, сопровождающееся истончением или дефектом костной стенки верхнего полукружного канала. Мужчина испытывал проблемы со здоровьем из-за него на протяжении 10 лет.

«Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце, испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы — и с каждым годом симптомы только усиливались», — рассказала она.

Хирурги института исправили дефект, не задев структуру головного мозга. Ранее для таких операций нужна была трепанация черепа. Сам мужчина сразу после операции рассказал, что излишние звуки в его голове пропали. Еще через три дня он отметил улучшение равновесия.

Недавно в России впервые удалили ребро через мини-проколы. Они разделили его на фрагменты и постепенно извлекли. Метод позволил избежать тяжелых осложнений.

