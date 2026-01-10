«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон

Сериал-антология «Черное зеркало» вернется с восьмым сезоном на Netflix. Создатель шоу Чарли Брукер рассказал в интервью Netflix Tudum, что уже работает над сценариями новых эпизодов.
«Я могу подтвердить, что „Черное зеркало“ вернется — как раз вовремя, чтобы реальность догнала его. Так что это волнительно. Этот участок моего мозга уже активировался и вовсю работает», ― заявил Брукер.
Говоря о работе над новым сезоном, он не стал вдаваться в детали, сравнив процесс с созданием музыкального альбома.
«Это полезный мысленный эксперимент при работе над новой историей. Я часто думаю: „А чего мы еще не делали и какое настроение я ищу? … Где этот трек окажется на альбоме и в каком музыкальном направлении мы пойдем?“ Посмотрим. Очень маловероятно, что вы когда-нибудь увидите в „Черном зеркале“ веселую кантри-вечеринку», ― отметил создатель шоу.
Седьмой сезон антологии вышел в апреле 2025 года. Брукер говорил, что он был ближе к «классическому» «Черному зеркалу», чем шестой сезон, где было больше хоррора и меньше акцента на технологические сюжеты.