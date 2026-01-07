Себастьян Стэн может сыграть в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном и Скарлетт Йоханссон

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

Себастьян Стэн может сыграть в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном и Скарлетт Йоханссон

Фото: Michael Kovac / Getty Images

Американский актер Себастьян Стэн, известный по фильмам «Первый мститель» и «Ученик. Восхождение Трампа», обсуждает участие в картине «Бэтмен 2». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, артист ведет переговоры с создателями ленты. Какую роль он может сыграть, пока не раскрывается. В образе главного персонажа в фильме появится Роберт Паттинсон.

Помимо него, в актерский состав проекта вошла Скарлетт Йоханссон. Режиссером «Бэтмена 2» выступит Мэтт Ривз. Он же пишет сценарий сиквела. Съемки планируется начать весной 2026 года.

Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 1 октября 2027 года. Ленту выпустит DC Studios. Ее продюсерами будут соруководители компании Джеймс Ганн и Питер Сафран, а также Дилан Кларк.

«Бэтмен» вышел на экраны в 2022 году и стал первым блокбастером Warner Bros. после пандемии COVID-19 и начала релиза картин студии одновременно в кинопрокате и на стриминговом сервисе HBO Max. Фильм собрал в мировом прокате 772 млн долларов.

Расскажите друзьям