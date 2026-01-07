Себастьян Стэн может сыграть в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном и Скарлетт Йоханссон

Американский актер Себастьян Стэн, известный по фильмам «Первый мститель» и «Ученик. Восхождение Трампа», обсуждает участие в картине «Бэтмен 2». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, артист ведет переговоры с создателями ленты. Какую роль он может сыграть, пока не раскрывается. В образе главного персонажа в фильме появится Роберт Паттинсон.
Помимо него, в актерский состав проекта вошла Скарлетт Йоханссон. Режиссером «Бэтмена 2» выступит Мэтт Ривз. Он же пишет сценарий сиквела. Съемки планируется начать весной 2026 года.
Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 1 октября 2027 года. Ленту выпустит DC Studios. Ее продюсерами будут соруководители компании Джеймс Ганн и Питер Сафран, а также Дилан Кларк.
«Бэтмен» вышел на экраны в 2022 году и стал первым блокбастером Warner Bros. после пандемии COVID-19 и начала релиза картин студии одновременно в кинопрокате и на стриминговом сервисе HBO Max. Фильм собрал в мировом прокате 772 млн долларов.