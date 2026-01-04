Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»

Гильермо дель Торо рассказал, что перенести «Франкенштейна» на большой экран было мечтой всей его жизни с тех пор, как он в 11 лет прочитал произведение Мэри Шелли. «Вся моя жизнь была подготовкой к этой картине. Все 50 лет моего труда, моих мыслей и творческих поисков — все собралось здесь», — сказал режиссер.
Гильермо дель Торо отметил, что признаки его связи с «Франкенштейном» очевидны в его кинематографическом творчестве: элементы этой истории присутствуют в его фильмах «Хронос» и «Пиноккио». По его словам, готическая романтическая комедия 2016 года «Багровый пик» была «генеральной репетицией» перед «Франкенштейном».
Дель Торо подчеркнул, что ключевую роль в фильме играет цвет в ленте — в ней доминируют красный, белый и синий тона, и это не случайно. «Мы следим за экспериментами Виктора в лаборатории, в которых используется красный цвет, отражающий жестокость Виктора как художника. Виктор и Элизабет — единственные, кто носит красное, потому что Элизабет в некотором смысле является для героя материнской фигурой, а Виктор стремится к вечной жизни, потому что его мать умерла. Все эти элементы играют важную роль в выборе цвета и художественном оформлении», — добавляет режиссер.
«Главный вопрос книги: что делает нас людьми и зачем мы здесь?» — объясняет дель Торо. По его словам, прощение и принятие — это «ценности, которые мы теряем с каждым днем». Что касается трогательной фразы Существа «Я прощаю тебя», размышляет дель Торо, то это «та фраза, которую мы слышим недостаточно часто».
Премьера «Франкенштейна» состоялась 7 ноября. В новой экранизации романа Мэри Шелли историю рассказали сразу с двух точек зрения: ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Роль последнего исполнил Джейкоб Элорди. Режиссер Мартин Скорсезе высоко оценил работу коллеги и признался, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.