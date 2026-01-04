В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»

Леонардо Ди Каприо обеспокоен будущим кинопроката. В недавнем интервью лондонской газете The Times звезда «Титаника» задался вопросом, «сохранился ли у людей интерес» к кинотеатрам. Он также размышлял о том, не превратятся ли кинотеатры в «изолированные зоны, подобные джаз-барам».

«Все меняется с молниеносной скоростью. Мы наблюдаем огромные перемены. Сначала документальные фильмы исчезли из кинотеатров. Теперь драмы получают ограниченное время показа, и люди ждут возможности посмотреть их на стриминговых платформах. Я не знаю, что будет дальше», — говорит Ди Каприо.

Что бы ни случилось, актер надеется, что работы будущих кинематографистов будут показаны на большом экране. «Я просто надеюсь, что достаточное количество настоящих визионеров получат возможность в будущем создавать уникальные вещи, которые можно увидеть в кино», — добавил он.

Ди Каприо также раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино, заявив, что эта технология неспособна заменить человека и, следовательно, не может считаться подлинным искусством. «Искусственный интеллект может стать инструментом для молодого режиссера, позволяющим создавать нечто совершенно новое. Я думаю, что все, что по-настоящему считается искусством, должно исходить от человека», — сказал Ди Каприо.

В декабре журнал Time назвал 51-летнего актера артистом 2025 года. Леонардо — обладатель премий BAFTA, «Золотой глобус», «Серебряный медведь» и других. Семь раз он был номинирован на «Оскар» и получил его в 2016 году за роль в фильме «Выживший».

Новый фильм с Ди Каприо «Битва за битвой» вышел на экраны кинотеатров в сентябре. В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного бунтаря, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.
 

