Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов

«Мы, очевидно, рассказываем одну и ту же историю, поэтому у нас как у актеров есть похожие моменты на съемочной площадке. Но странно снова оказаться в тех же студиях, делать все заново, потому что именно в Ливсдене мы снимали фильмы», — сказал Уорвик.