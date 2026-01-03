Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год

Больше всего относительно других российских бизнесменов заработал основатель холдинга USM Алишер Усманов. Его состояние за год увеличилось на 6,04 млрд долларов, до 19,3 млрд.
Следом расположился основатель Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Искандер Махмудов, состояние которого выросло на 4,75 млрд долларов, до 7,88 млрд. Замыкает тройку сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, который заработал 3,38 млрд долларов, увеличив состояние до 14,4 млрд.
Самым богатым россиянином в рейтинге Bloomberg остается президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. За год его состояние сократилось на 1,44 млрд долларов, до 26,4 млрд. В глобальном рейтинге Потанин на 91-м месте.
Наибольшие убытки среди россиян понес в 2025 году бизнесмен Михаил Фридман ― его состояние уменьшилось на 4,7 млрд долларов, до 10,1 млрд.