Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год

Фото: Hunters Race/Unsplash

Общее состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось за 2025 год на 32,75 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинг миллиардеров входят 20 россиян.

Больше всего относительно других российских бизнесменов заработал основатель холдинга USM Алишер Усманов. Его состояние за год увеличилось на 6,04 млрд долларов, до 19,3 млрд.

 Следом расположился основатель Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Искандер Махмудов, состояние которого выросло на 4,75 млрд долларов, до 7,88 млрд. Замыкает тройку сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, который заработал 3,38 млрд долларов, увеличив состояние до 14,4 млрд.

Самым богатым россиянином в рейтинге Bloomberg остается президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. За год его состояние сократилось на 1,44 млрд долларов, до 26,4 млрд. В глобальном рейтинге Потанин на 91-м месте.

Наибольшие убытки среди россиян понес в 2025 году бизнесмен Михаил Фридман ― его состояние уменьшилось на 4,7 млрд долларов, до 10,1 млрд.

