Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри

«Когда Нил Армстронг ступил на Луну, на Вьетнам падали бомбы. В этом году моя семья беженцев, приплывшая на лодках, увидела в небе первую вьетнамскую женщину в космосе. Мы прибыли на лодках, а теперь мы на космических кораблях», — заявила она.