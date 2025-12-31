«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри

Фото: @amandangocnguyen

Первая вьетнамская женщина-астронавт Аманда Нгуен заявила, что столкнулась с глубокой депрессией из-за травли, последовавшей после ее участия в космическом полете Blue Origin в апреле 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

В своем посте Нгуен отметила, что ее профессиональное достижение — 11-минутный полет в космос в составе полностью женского экипажа (вместе с Кэти Перри, Гейл Кинг и Лорен Санчес) — было «погребено под лавиной мизогинии» и критики.

Полет подвергся нападкам за экологический след и обвинялся в бессмысленной трате ресурсов. «Объем негатива был беспрецедентным. Даже небольшая его доля оказалась ошеломляющей — миллиарды враждебных сообщений, к которым человеческий мозг не готов», — написала она.

По словам Нгуен, она не могла неделю встать с постели после возвращения в Техас. Через месяц, когда ей позвонил сотрудник Blue Origin, она не могла говорить из-за слез. Астронавт отметила, что эта травля стала болезненным повторением прошлого.

В юности она отложила мечту стать астронавтом из-за изнасилования в университете и многолетней борьбы за справедливость: «Мой момент торжества был изуродован. Я снова почувствовала себя ужасно».

Спустя восемь месяцев, по словам Нгуен, «туман скорби начал рассеиваться». Она поблагодарила поддержавших ее людей и особенно отметила символическое значение своего полета для вьетнамской диаспоры.

«Когда Нил Армстронг ступил на Луну, на Вьетнам падали бомбы. В этом году моя семья беженцев, приплывшая на лодках, увидела в небе первую вьетнамскую женщину в космосе. Мы прибыли на лодках, а теперь мы на космических кораблях», — заявила она.

Расскажите друзьям