Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»

Фото: Sony Pictures Television

Актер Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни Альвареса в третьем сезоне сериала «Одни из нас» из-за конфликта в графике съемок. Об этом сообщает NME.

Его персонажа, бывшего члена группировки «Светлячки» и друга Эбби, появившегося в четырех эпизодах второго сезона, сыграет другой актер. Его имя пока не называется.

Третий сезон, выход которого запланирован на 2027 год, будет сосредоточен на персонаже Эбби (Кейтлин Девер). Ожидается возвращение основных героев: Элли (Белла Рэмси), Дины (Изабела Мерсед), Томми Миллера (Гэбриел Луна) и Исаака Диксона (Джеффри Райт).

При этом окончательный формат продолжения до сих пор не определен. Шоураннер Крейг Мазин ранее заявлял, что история потребует как минимум четырех сезонов, однако глава HBO Кейси Блойс не исключил, что третий сезон может стать финальным. Решение о том, будет ли это один расширенный сезон или два стандартных, еще не принято.

