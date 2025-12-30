Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба

Здание Московского театра мюзикла будет иметь форму прозрачного стеклянного куба, рассказал ТАСС худрук театра и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Его планируют построить в саду «Эрмитаж» к концу 2028 года. «Это будет легкий прозрачный стеклянный куб, он не будет давить на старые исторические здания, которые формируют архитектурный ландшафт. Сад „Эрмитаж“ обогатится стеклянным, воздушным и праздничным пространством», — сказал собеседник агентства.

Швыдкой добавил, что проект сделали в мастерской Владимира Плоткина. «Это известный московский архитектор, который участвовал в работе над „Зарядьем“. Он занимается многими современными проектами», — сказал он.

Московский театр мюзикла сейчас расположен в Москве, на Пушкинской площади, в здании бывшего кинотеатра «Россия». Его учредили в мае 2011 года.

