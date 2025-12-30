Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»

Netflix показал трейлер финала «Очень странных дел». Последняя серия выйдет 1 января, в 4.00 по московскому времени. Она будет идти 2 часа 8 минут.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, остался один эпизод.
Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.
Действие в последнем сезоне разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
В пятом и заключительном сезоне вернулся весь основной актерский состав сериала. На экране появились Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛоклин, Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Сэди Синк, Джо Кири, Майя Хоук, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие. Среди новых участников каста — Нелл Фишер, Линда Гамильтон, Алекс Бро и Джейк Коннелли.
Недавно создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер в интервью изданию Screen Rant раскрыли подробности грядущего спин-оффа. В центре проекта окажется новая история с новыми персонажами.