В ЖЖ ограничили возможность публикации постов пользователями, чтобы «поощрить вдумчивый контент»

В сообществе LiveJournal, также известном как ЖЖ, ограничили возможность публикации постов. Об этом сообщили в официальном блоге проекта.
Теперь вести публичные дневники на платформе смогут не все желающие, а только люди, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев.
Новые тексты разрешат публиковать платным подписчикам (подключившим пакет «Профессиональный»), авторизованным через Сбер ID пользователям и зарегистрированным в реестре Роскомнадзора блогерам.
Также ограничения не коснутся участников сообщества, получивших статус верифицированных, и тех, чей социальный капитал на платформе оценивается не менее чем в 500. Социальный капитал — это показатель, отражающий степень влиятельности пользователя или сообщества.
По словам представителей ЖЖ, нововведения должны помочь «снизить уровень спама и троллинга» и «поощрить вдумчивый контент». Они, как считают руководители платформы, «повышают степень ответственности и идентифицируемости».
«Мы хотим, чтобы в лентах и обсуждениях было больше осознанных постов и комментариев от людей, которые действительно заинтересованы в сообществе», — подчеркнули ответственные за проект.
Они надеются, что новые требования позволят поддержать ЖЖ финансово, развивать его в дальнейшем и «сохранить уникальную атмосферу платформы».
Желающие вести личные дневники по-прежнему смогут делать это на LiveJournal. Создание контента для себя, который будет виден только автору, ограничивать и регламентировать не планируют.