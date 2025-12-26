Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Жарр, который выступает послом ЮНЕСКО с 1993 года, также получал государственные награды, в том числе орден Почетного легиона Франции. В соцсетях музыкант рассказал, что рад решению ЮНЕСКО.



Billboard отмечает, что движение электронной музыки зародилось во Франции, возможно, почти 100 лет назад. Французский изобретатель Морис Мартено в 1928 году представил Ondes Martenot, один из первых электронных инструментов, который до сих пор используется оркестрами.