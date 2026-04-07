Hulu выпустит документальный сериал о рэпере 50 Cent

Стриминговый сервис Hulu выпустит докуменальный сериал о рэпере 50 Cent. Об этом сообщил Deadline.
Ранее сам 50 Cent утверждал, что Hulu заплатил 75 млн долларов за проект о нем. По словам рэпера, за права на шоу боролись также Starz, Netflix и Apple. Музыкант рассказал об этом 1 апреля, так что его слова сперва не приняли всерьез.
Теперь же СМИ подтвердили, что трехсерийный документальный сериал действительно находится в работе. Он расскажет историю Кертиса Джексона (настоящее имя 50 Cent) — от юности в Квинсе и пережитого покушения до статуса одного из самых успешных исполнителей в мире с более 30 млн проданных пластинок.
Ожидается, что шоу проследит эволюцию рэпера в музыке, бизнесе и кино. Оно, как обещают авторы, покажет фигуру, которая превращала конфликты и трудности в долгосрочное культурное влияние.
Режиссером проекта стал Мэндон Ловетт, известный по проекту «Истоки хип-хопа» — он также вышел на Hulu. Созданием сериала занялись The Intellectual Property Corporation (IPC) и G‑Unit Film & Television. Шоураннером стал Патрик Альтема.