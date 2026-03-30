«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля

Фильм «Невеста!» Мэгги Джилленхол получил дату цифрового релиза — 7 апреля. Соответствующая информация опубликована на портале WhenToStream.
В мировой кинотеатральный прокат картина вышла 6 марта. Действие фильма разворачивается в Чикаго 1930-х годов: одинокое Чудовище Франкенштейна (Кристиан Бейл) отправляется к доктору Эвфрониус с просьбой создать для него спутницу жизни. Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину, которая становится Невестой (Джесси Бакли).
«То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорится в синопсисе.
Помимо Бейла и Бакли в фильме снялись Питер Сарсгаард («Морпехи»), Джейк Джилленхол («Дом у дороги») и Пенелопа Крус («Ванильное небо»).
Ранее Мэгги Джилленхол рассказывала, что Warner Bros. потребовала вырезать сцену, в которой Чудовище слизывает черную рвоту с шеи Невесты. После тестовых показов студия также попросила смягчить сцены насилия, в том числе сексуализированного.