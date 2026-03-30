«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля

Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер
Роберт Паттинсон и Зендая назвали любимые фильмы с участием друг друга — «Маяк» и «Претенденты»
Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег
Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля
Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»
В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса
HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»
Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая
39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия
Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара
Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»
В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие
Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках-13»
Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»
Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»
Россияне смогут увидеть рядом Венеру и Юпитер 9 июня
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля

Фильм «Невеста!» Мэгги Джилленхол получил дату цифрового релиза — 7 апреля. Соответствующая информация опубликована на портале WhenToStream.

В мировой кинотеатральный прокат картина вышла 6 марта. Действие фильма разворачивается в Чикаго 1930-х годов: одинокое Чудовище Франкенштейна (Кристиан Бейл) отправляется к доктору Эвфрониус с просьбой создать для него спутницу жизни. Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину, которая становится Невестой (Джесси Бакли).

«То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорится в синопсисе.

Помимо Бейла и Бакли в фильме снялись Питер Сарсгаард («Морпехи»), Джейк Джилленхол («Дом у дороги») и Пенелопа Крус («Ванильное небо»).

Ранее Мэгги Джилленхол рассказывала, что Warner Bros. потребовала вырезать сцену, в которой Чудовище слизывает черную рвоту с шеи Невесты. После тестовых показов студия также попросила смягчить сцены насилия, в том числе сексуализированного.

