Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына

Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал в интервью Vulture, что рождение сына повлияло на его решение о том, чтобы бросить курить.



«Я курил довольно много в течение 20 лет и никогда даже не думал о том, чтобы прекратить это», — поделился актер. По его словам, вскоре после появления ребенка «навязчивые мысли» о собственной смерти помогли ему это сделать.



Дэниел порекомендовал книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». По его словам, она помогла ему успешно избавиться от этой привычки.



У Рэдклиффа и его девушки актрисы Эрин Дарк в 2023 году родился сын по имени Аарон. Пара познакомилась во время совместной работы над фильмом «Убей своих любимых» в 2012 году. Актеры встречаются уже более десяти лет.