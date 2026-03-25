Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына

Фото: Arclight Films

Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал в интервью Vulture, что рождение сына повлияло на его решение о том, чтобы бросить курить.

«Я курил довольно много в течение 20 лет и никогда даже не думал о том, чтобы прекратить это», — поделился актер. По его словам, вскоре после появления ребенка «навязчивые мысли» о собственной смерти  помогли ему это сделать.

Дэниел порекомендовал книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». По его словам, она помогла ему успешно избавиться от этой привычки. 

У Рэдклиффа и его девушки актрисы Эрин Дарк в 2023 году родился сын по имени Аарон. Пара познакомилась во время совместной работы над фильмом «Убей своих любимых» в 2012 году. Актеры встречаются уже более десяти лет.

