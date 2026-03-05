Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО

Проект запустили после доклада доцентки ЮГУ Юлианы Крисальной, которой некоторые игрушки в торговых сетях Ханты-Мансийска показались опасными для детской психики. В группу риска, помимо популярных Лабубу и Хагги Вагги, она включила: