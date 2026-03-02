«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Объявлены победители премии Actor Awards

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Гильдия киноактеров США объявила лауреатов своей премии Actor Awards, ранее известной как SAG Awards.

Награду за лучший актерский ансамбль получил фильм «Грешники» Райана Куглера. Майкл Б.Джордан, сыгравший в нем братьев-близнецов, победил к категории «Лучшая мужская роль первого плана». Лучшей актрисой первого плана признана Джесси Бакли, сыгравшая в «Хамнете». 

«Битва за битвой», которая лидировала по числу номинаций (семь), забрала лишь одну награду ― ее отдали Шону Пенну как лучшему актеру второго плана. За лучшую женскую роль второго плана отметили Эми Мадиган из «Орудий».

В телевизионных категориях лидирует сериал «Киностудия». Он победил в трех номинациях, включая «Лучший комедийный ансамбль». Соавтор сериала Сет Роген признан лучшим актером в комедийном сериале, а его партнерша по площадке ― Кэтрин О’Хара, скончавшаяся в январе этого года, посмертно получила аналогичную награду для актрис.

В категориях для драматических сериалов доминирует «Больница Питт». Он тоже взял три статуэтки, включая награду за лучший ансамбль. Почетную награду за достижения всей жизни вручили Харрисону Форду.

Полный список лауреатов ― ниже.

Кино

  • Лучший актерский ансамбль — «Грешники»;
  • Лучшая мужская роль — Майкл Б.Джордан, «Грешники»;
  • Лучшая женская роль — Джесси Бакли, «Хамнет»;
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн, «Битва за битвой»;
  • Лучшая женская роль второго плана — Эми Мадиган, «Орудия»;
  • Лучший каскадерский состав — «Миссия невыполнима: Финальная расплата»;
  • Почетная награда за достижения — Харрисон Форд.

Телевидение

  • Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Больница Питт»;
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Кери Расселл, «Дипломатка»;
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайл, «Больница Питт»;
  • Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Киностудия»;
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Киностудия»;
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»;
  • Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»;
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»;
  • Лучший каскадерский состав — «Одни из нас».
