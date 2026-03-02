Объявлены победители премии Actor Awards

В телевизионных категориях лидирует сериал «Киностудия». Он победил в трех номинациях, включая «Лучший комедийный ансамбль». Соавтор сериала Сет Роген признан лучшим актером в комедийном сериале, а его партнерша по площадке ― Кэтрин О’Хара, скончавшаяся в январе этого года, посмертно получила аналогичную награду для актрис.