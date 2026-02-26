Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»

Гуф получил год условно за драку в бане
Фото: Prime Video

Prime Video представил новый тизер грядущего сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. 

Действие «Паука-Нуара» развернется в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал расскажет о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Главного злодея сыграет Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». В проекте также снимутся Ламорн Моррис («Новенькая») и Джек Хьюстон («Бен-Гур»).

Первые два эпизода поставит и спродюсирует Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»). Шоураннерами выступят Орен Узиель («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они создают сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, — работавшими над фильмом «Человек-паук: Через вселенные». Производством занимается студия Sony Pictures Television эксклюзивно для MGM+ и Prime Video. 

Сериал будет доступен как в черно-белом, так и цветном варианте. Так же сделаны постеры: их два. Премьера намечена на 2026 год, точной даты пока нет. Еще в мае был выпущен первый тизер. В феврале появился первый полноценный трейлер.

Видео: Prime Video

Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

