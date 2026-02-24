«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection

Хоррор «Закулисье» с Чивителем Эджиофором и Ренате Реинсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации

«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection

Афиша Daily
Иллюстрация: @kpopdemonhuntersnetflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо пополнят коллекцию фильмов Criterion. Об этом сообщает Polygon.

В коллекцию Criterion попадают картины, оказавшие значимое культурное влияние. Все фильмы из коллекции выпускают на физических носителях. Зачастую такие издания картин сопровождаются дополнительными материалами, включая вырезанные сцены и интервью с создателями.

Когда физический релиз получат «Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн», пока не уточняется.

Polygon считает попадание этих двух фильмов в коллекцию Criterion заслуженным: «Франкенштейн» был номинирован на девять премий «Оскар», а «Кей-поп-охотницы на демонов» — на две, а до этого они получили «Грэмми» и «Золотой глобус».

«Кей-поп-охотницы на демонов» присоединятся к другим проектам Netflix в Criterion Collection — таким как «Рома» Альфонсо Куарона, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

