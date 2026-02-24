Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов

Афиша Daily
Фото: Leonardo Ramos/Unsplash

Стоимость египетской визы с 1 марта увеличится с 25 долларов⁣ (около 1900 р.) ​до 30 долларов (около 2300 р.), сообщила Ассоциация туроператоров России.

Как рассказали в пресс-службе «Интуриста», по прибытии в международный аэропорт Хургады в паспорт туриста вклеят две марки: одну номиналом 25 долларов и дополнительную марку номиналом 5 долларов. Данные правила действуют также для туристов, прибывающих в международные аэропорты Каира и египетского Средиземноморья (Александрия, Эль-Аламейн, Мерса-Матрух).

При этом для россиян сохраняется возможность получения бесплатного «Синайского штампа» по прибытии в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха сроком пребывания до 15 дней при условии, что туристы не покидают пределы региона.

«Повышение визового сбора никак не повлияет на популярность Египта у российских туристов, так как он в любом случае остается одним из самых доступных пляжных направлений. При этом расходы в 30 долларов на человека никак нельзя назвать заградительными», — сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Недавно в Москве на первом этаже «Олимпик Холла» заработал визовый центр Японии. Теперь подать документы на японскую визу можно только в нем (а не в посольстве страны, как было раньше).

Расскажите друзьям